Актриса из «Реальных пацанов» показала фото без макияжа: к ней не подошел бы ни один мужчина

Новый сезон сериала «Училки в законе» стартует на «Пятнице» 17 марта. В личном блоге актриса Катерина Шпица рассказала о работе над озвучиванием сериала и о ежедневной, весьма насыщенной рутине.

Еще утром артистка с сыном Германом ели булочки в аэропорту Адлера, в обед звездная мама готовилась к пробам в Москве и озвучивала эпизоды «Училок», а вечером — готовила паэлью. Подписчики восхитились графиком актрисы и похвалили триптих из совместных селфи с отпрыском. «Фотки супер! Все успеваете, браво». «Какая же вы умница и красавица. Пусть у вас все всегда удается!» — напутствовали они Шпицу.

Поклонники также обратили внимание, что фото без макияжа не старит, а еще больше молодит актрису. Ни грамма косметики на лице: 37-летней артистке не дашь и 18 лет. Об этом говорили некоторые фанаты. В ответ Шпица сделала им подарок и выложила запись совместной песни с Аленой Свиридовой. В соцсетях актриса рассказала, что музыкальный презент — это напоминание всем женщинам о том, что они прекрасны без всяких социальных статусов, ролей и надстроек.