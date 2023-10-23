Актриса ее ненавидит: сестра Марии Шукшиной выиграла в генетическую лотерею

Мария Шукшина никогда не была близка со своей младшей сестрой Ольгой. В отличие от актрисы, та не построила успешную карьеру в мире кино и телевидения. Но кое в чем родственнице знаменитости все-таки повезло.

Две дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной с самого детства были слишком разными. Разница в их возрасте составляет всего один год. Казалось бы, сестры должны стать лучшими подругами, но этого так и не случилось.

Мария росла скромницей, а Ольга всегда была слишком вспыльчивой и эмоциональной.

По этой причине девочки не могли найти общий язык и даже в школу ходили по отдельности. Став взрослыми, они совсем перестали общаться.

Сегодня бывшая ведущая шоу «Жди меня» буквально ненавидит сестру. В семье разгорелся нешуточный конфликт из-за недвижимости, но дело не только в этом. Есть предположения, что Мария завидует Ольге, которой удалось выиграть в генетическую лотерею. Она выглядит более молодо и привлекательно, нежели звезда экрана.