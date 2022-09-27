Актриса дубляжа затмила голливудских суперзвезд: ее лицо знакомо каждому

Наталья Данилова покорила зрителей ролью сержанта Вари Синичкиной в фильме «Место встречи изменить нельзя». Актриса была настолько популярна, что поклонники даже называли дочерей в ее честь.

После выхода проекта режиссеры предлагали артистке и другие роли, многие из которых также полюбились публике. Однако в 90-е в киноиндустрии начался кризис, который негативно сказался на карьере и благосостоянии Даниловой.

Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, знаменитости даже приходилось сдавать бутылки. Тем не менее со своей творческой деятельностью актриса не распрощалась: она появлялась на театральной сцене и начала заниматься озвучкой зарубежных лент.

Не будет преувеличением сказать, что Данилова затмила даже голливудских суперзвезд. Все потому, что это тот редкий случай, когда лицо актрисы дубляжа известно каждому. Несмотря на то, что сегодня знаменитость крайне редко соглашается на предложения режиссеров, ее помнят и любят до сих пор.