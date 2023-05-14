Актеров спасла случайность: от творящегося за кадром «Вечного зова» мурашки по коже

Телесериал «Вечный зов» собирал у экранов зрителей по всей стране. Работа над проектом велась в период между 1973 и 1983 годами — за этот период на съемочной площадке случилось не одно происшествие, которое едва не окончилось страшной трагедией.

Некоторые актеры, задействованные в съемках, чудом остались в живых. Например, в их числе и Валерий Хлевинский. Во время перерыва актер сел в микроавтобус, чтобы почитать книгу, как вдруг водитель начал сдавать назад, не заметив, что там обрыв. В отличие от него, артист не успел выпрыгнуть из транспортного средства, которое, сорвавшись вниз, встало на крышу. К счастью, Хлевинский отделался лишь царапинами.

Подвергла свою жизнь опасности и Ада Роговцева. В одной из сцен артистке нужно было упасть спиной на землю, что она и сделала, не увидев торчащего из-под нее камня. Артистку спасло то, что ее волосы были плотно уложены и смягчили удар, который в противном случае мог привести к плачевным последствиям.