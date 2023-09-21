Актер разрушил ее жизнь, а она не дала развод: как выглядела первая жена Шукшина

Известный писатель, актер и режиссер Василий Шукшин разбил не одно женское сердце, но больше всего он искалечил жизнь своей первой жене. С Марией Шумской будущая звезда познакомился в родной деревне Сростки Бийского района в Сибири. Еще с детства она была влюблена в брата своей подруги. Когда Мария подросла, уже и Шукшин обратил на нее внимание.

Не заметить девушку было нельзя: она стала первой деревенской красавицей, все местные кавалеры ухаживали за ней. Но для Шумской не существовало других мужчин, кроме долгожданного Шукшина. Пара встречалась много лет, и, вернувшись с войны, писатель женился на возлюбленной. Но потом уехал покорять Москву, по неизвестной причине оставив супругу дома.

В столице артист быстро нашел себе другую и написал матери с просьбой организовать развод, но брак так и не был расторгнут. От новости об измене любимого Мария Шумская потеряла ребенка. До самой смерти она была одинока, но всегда с теплотой и добрыми словами вспоминала Шукшина, коллекционируя газетные вырезки о нем.