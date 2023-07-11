Акиньшина неспроста прячет старшего сына: вот чего она стыдится

Оксана Акиньшина часто делится снимками своих двоих детей и появляется с ними на публике. Многие поклонники даже не знают, что Оксана стала мамой трижды. Ее старший сын живет с бабушкой, а актриса тщательно скрывает мальчика от общественности.

С Дмитрием Литвиновым, отцом Филиппа, актриса отношения не поддерживает. Пара очень быстро заключила брак и так же быстро развелась: Оксана подала на развод сразу после рождения малыша. Тогда же Акиньшина решила, что журналистам ребенка показывать не будет. Когда несколько снимков актрисы с новорожденным сыном на руках все же попали в Сеть, Оксана была в ярости. После этого старший сын Акиньшиной больше нигде не появлялся.

Когда мальчик уже учился в школе, актриса призналась, что отправила малыша к своей маме из-за серьезных проблем со здоровьем. Ее плотный график не позволяет ей заботиться о ребенке, поэтому он живет в Санкт-Петербурге с бабушкой.

Диагноз актриса не раскрывает, но в Сети появились слухи, что у ребенка аутизм, поэтому ему нужна круглосуточная забота. Акиньшина не может часто видеться с сыном, но каждый день с ним созванивается.