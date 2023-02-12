Ахнете, узнав о комплексах Одри Хепберн: сегодня это стало эталоном красоты

Одри Хепберн по праву считается одной из главных красавиц мирового кинематографа. Тем более удивительным кажется тот факт, что о себе звезда экрана была совсем иного мнения.

Актриса всегда держалась на публике весьма уверенно: она носила провокационные наряды, примеряла на себя яркие образы. В результате никто и подумать не мог о том, что Хепберн была чем-то недовольна в своей внешности, буквально сражающей всех наповал.

Между тем главным комплексом знаменитости стал ее рост, который составлял 170 см. Одри даже подумывала о модельном бизнесе, но в итоге все же сделала выбор в пользу кино. Впрочем, на длинных ногах, которые сегодня, напротив, считаются эталоном красоты, изъяны звезды экрана не закончились.

Хепберн всячески скрывала, что носит 41-й размер обуви. Чтобы никто не обращал излишнего внимания на ее ступни, актриса отдавала предпочтение не изящным туфелькам, а незаурядным балеткам.