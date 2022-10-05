Ахнете, увидев рыженькую из «Закрытой школы» сейчас: такой ее точно не видели

Своим успешным стартом в кино Валентина Ляпина обязана сериалу «Закрытая школа». Артистка засветилась в четвертом сезоне мистического проекта, где воплотила Тасю Барышникову. Эта роль не была первой для знаменитости, но именно после нее режиссеры заинтересовались актрисой и стали приглашать ее в свои проекты.

После звезда снялась еще во многих картинах. Среди них, например, «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Милиционер с Рублевки». А совсем скоро на экраны выйдет новый проект с участием артистки — сериал «Нина».

В нем знаменитость предстанет такой, какой зрители прежде ее не видели. Все потому, что Ляпина уже не та маленькая рыжая девочка, которую многие запомнили в «Закрытой школе». Актриса, которой летом этого года исполнилось 20 лет, стала настоящей красавицей. В «Нине» она воплотила Дашу, взрослую дочь главной героини, готовую взять на себя часть внезапно свалившихся на мать проблем.