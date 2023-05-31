Ахнете, увидев, кому принадлежит сердце красавца-сына Рыбина и Сенчуковой: ничего хорошего

Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой стал гораздо более популярным, чем его знаменитые родители на просторах Сети. Для этого парню не понадобились ни талант, ни творческие данные. Миллионы россиянок «влюбились» в наследника звездной пары благодаря его горячим фото в соцсетях.

Фанаты уверены, что яблоко от яблонек укатилось крайне далеко. Ведь незаурядную внешнюю привлекательность Василия отрицать довольно сложно. Но вот супругу он себе выбрал так же, как Сенька шапку. Во всяком случае, в этом уверены поклонницы парня в Сети.

Правда, мнение большинства совершенно не волнует молодого мужчину. Наплевав на всех и вся, после 9 лет отношений сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой женился на своей однокласснице Даше Алябьевой. На девушку тут же обрушилась волна хейта и критики. По мнению фанаток, Василий — настоящий красавчик, а вот Даша — «деревенская простушка», которая не заслуживает быть женой симпатичного и знаменитого мужчины.