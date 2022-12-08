Ахнете, увидев атаманшу из «Снежной королевы» без грима: ее красоте завидовали

Ольга Викландт была яркой звездой советского экрана. Большинству зрителей актриса знакома как атаманша из «Снежной королевы» 1966 года. Но сегодня мало кто вспомнит, как артистка выглядела в молодые годы без тонны грима.

На счету Викландт не только яркие работы в детских сказках, но также серьезные драматические роли в военных картинах. Она снялась в известных советских лентах «Вдали от Родины, «Свет далекой звезды» и «Родные поля». Последняя стала кинодебютом для начинающей артистки в 1944 году.

В «Родных полях» Викландт сыграла крестьянку Дуню, влюбившуюся в председателя колхоза. Молодая очаровательная актриса считалась завидной красавицей и совсем не походила на загримированную атаманшу, хотя именно эта роль ее и прославила.

Благодаря появлениям в картинах «Снежная королева», «Двенадцать месяцев» и «Сказка о царе Салтане» Ольга Викландт стала очень популярной в 60-х и 70-х годах. Она снималась в кино вплоть до середины 80-х, после чего ушла за заслуженную пенсию.

Сказочные героини Викландт до сих пор потрясают воображение — настолько обаятельными и харизматичными получились ее злодейки.