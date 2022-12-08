Ахнете, увидев атаманшу из «Снежной королевы» без грима: ее красоте завидовали
Ее невозможно узнать.
Ольга Викландт была яркой звездой советского экрана. Большинству зрителей актриса знакома как атаманша из «Снежной королевы» 1966 года. Но сегодня мало кто вспомнит, как артистка выглядела в молодые годы без тонны грима.
На счету Викландт не только яркие работы в детских сказках, но также серьезные драматические роли в военных картинах. Она снялась в известных советских лентах «Вдали от Родины, «Свет далекой звезды» и «Родные поля». Последняя стала кинодебютом для начинающей артистки в 1944 году.
В «Родных полях» Викландт сыграла крестьянку Дуню, влюбившуюся в председателя колхоза. Молодая очаровательная актриса считалась завидной красавицей и совсем не походила на загримированную атаманшу, хотя именно эта роль ее и прославила.
Благодаря появлениям в картинах «Снежная королева», «Двенадцать месяцев» и «Сказка о царе Салтане» Ольга Викландт стала очень популярной в 60-х и 70-х годах. Она снималась в кино вплоть до середины 80-х, после чего ушла за заслуженную пенсию.
Сказочные героини Викландт до сих пор потрясают воображение — настолько обаятельными и харизматичными получились ее злодейки.