Ахнете, с какой стройной красавицей живет Леня из «Ворониных»: на экранную жену не похожа

Станислав Дужников известен как Леня из сериала «Воронины». Экранной возлюбленной актера стала пышка Юлия Куварзина. А вот в реальной жизни звезда экрана отхватил себе стройную красотку, от которой мужчины не могут отвести взгляд.

Первый брак артиста с Кристиной Бабушкиной распался спустя семь лет, несмотря на появление общей дочери Устиньи. После расставания с супругой Дужников снова наладил личную жизнь. Во второй раз он отправился в ЗАГС с флористом Катериной Волгой.

Многие не могут поверить, что далеко не красавец Дужников живет с эффектной брюнеткой, которая будто сошла с обложки журнала, но это действительно так. Вместе возлюбленные вот уже 10 лет, и артист признается, что боготворит свою вторую жену. В одном из интервью Волга отметила, что тоже души не чает в своем избраннике, который во всем помогает ей и поддерживает ее.