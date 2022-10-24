Ахнете: на кого звезда фильма «Мой ласковый и нежный зверь» променял кумира миллионов

Элина Быстрицкая прожила долгую и яркую жизнь, скончавшись на 92-м году жизни. Однако наследников после себя актриса не оставила. Она была замужем почти 30 лет, пережив до брака несколько предательств от любимых мужчин. И одним из них стал звезда фильма «Мой ласковый и нежный зверь» Кирилл Лавров.

Они познакомились в 1951 году и сразу влюбились друг в друга. Друзья предупреждали их о сложностях в отношениях: двум амбициозным актерам всегда тяжело уживаться. К тому же Лавров искал более мягкую девушку. После знакомства с родителями отец объявил актеру, что его выбор не поддерживает: мужчина посчитал Быстрицкую гордой и высокомерной. Однако молодые люди все равно запланировали свадьбу на 1953 год.

Но незадолго до назначенной даты Кирилл увлекся Валентиной Николаевой. Добродушная и скромная девушка, пусть и не такая красавица, как Элина, пришлась по душе и родителям актера. Они уговаривали его решиться на разговор с избранницами, ведь долгое время Лавров встречался сразу с обеими пассиями. Любовный треугольник обнаружился случайно. Прибежав на перрон, чтобы проводить возлюбленного в поездку, Элина застала его за объятиями с Валентиной. Вскоре Лавров женился на Николаевой: они счастливо прожили вместе почти полвека.