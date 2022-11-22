Ахнете: любовник Саманты из «Секса в большом городе» годится ей в сыновья (фото)

Ким Кэтролл нашла свое счастье после трех неудачных замужеств. Актрису нисколько не смущает тот факт, что возлюбленный младше ее на два десятка лет.

С телевизионным менеджером Расселом Томасом звезда экрана познакомилась на канале BBC. Они сразу понравились друг другу и начали вести переписку в социальных сетях. Вскоре у пары завязались отношениях, которые длятся вот уже шесть лет.

Саманта из «Секса в большом городе» нечасто делится с поклонниками совместными фото со своим избранником, а еще реже выходит с ним в свет. На днях Кэтролл и Томас побывали на светском мероприятии, организованном журналом Variery. И это первый раз за три года, когда публика увидела их вместе.

В Сеть попали новые снимки влюбленных, на которых, стоит отметить, актриса буквально светится от счастья рядом с тем, кто годится ей в сыновья. В одном из интервью Кэтролл призналась, что Рассел — именно тот человек, который ей нужен.