Ахнете: какой после пластики стала дочь Брюса Уиллиса, «отпилившая» подбородок

За 13 лет брака у Деми Мур и Брюса Уиллиса родились три дочери. Румер, Скаут и Таллула сейчас уже взрослые девушки. Но, по мнению поклонников, свою внешность они взяли не от красавицы-матери, а куда больше похожи чертами лица на отца. И если узкий разрез глаз и выдающийся подбородок сделали Уиллиса секс-символом, то на его дочерях эти же особенности выглядят далеко не женственно.

Поэтому старшая дочка актерской пары Румер решилась на пластику, когда ей исполнилось 18 лет. Все детство она мучилась от издевательских замечаний — ее даже прозвали «картошкой». Врачи помогли ей избавиться от «упрямого» подбородка, сделав челюсть не такой грубой. Девушка обзавелась мягким и естественным овалом лица, который гармонировал с ее внешностью. Тогда она заявила, что полностью довольна получившимся результатом и других перемен во внешности не планирует.

Но поклонники заметили, что на свежих снимках у 34-летней звезды видны объемные и пухлые губы. По мнению фанатов, Румер прибегла к филлерам, чем только навредила внешнему виду, ведь нижняя часть ее лица снова стала массивной.