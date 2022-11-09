Ахнете, как выглядит звезда сериала «Саша + Маша» после тяжелой болезни

Одной из первых работ в кино для Елены Бирюковой стала главная роль в комедийном сериале 2000-х «Саша + Маша». Вместе с Георгием Дроновым она разыгрывала забавные сценки из семейной жизни, понятные и знакомые каждой паре. Ситком принес Бирюковой популярность и предложения о новых ролях в картинах и театральных антрепризах.

Но пока карьера шла в гору, личная жизнь Елены страдала. Она воспитывала дочку Александру от гражданского супруга Алексея Литвина. Возлюбленный завидовал успеху подруги и устраивал ей постоянные скандалы. Не выдержав, Бирюкова забрала дочь и переехала. Но нормальной жизни помешал страшный диагноз: в 2001 году у актрисы обнаружили злокачественную опухоль яичников. Ей требовалась срочная операция.

Елена успешно прошла лечение. А 10 лет назад она еще раз стала мамой, родив дочку Аглаю. Сейчас 52-летняя Бирюкова выглядит цветущей и яркой женщиной, в чем могут убедиться ее фолловеры в соцсетях. Внешность актрисы никак не напоминает о перенесенной страшной болезни.