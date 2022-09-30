Ахнете: как выглядит и кем работает сын Казанцева из «Улиц разбитых фонарей»

Сериал 90-х годов «Улицы разбитых фонарей» сделал исполнителей главных ролей очень популярными и востребованными актерами. Исключением не стал и Александр Лыков, сыгравший в проекте роль Казанцева или, как его прозвали, Казановы. Поклонницы подозревали, что и в жизни актер оправдывал кличку экранного персонажа, поэтому был довольно любвеобилен. Но Лыков хранил верность жене, с которой воспитал двоих детей.

Дочь Катя выбрала специальность искусствоведа. А сын Матвей, получив диплом факультета иностранных языков в престижном вузе, отправился по обмену в Америку. Поначалу он подрабатывал уборщиком и курьером, пока случайно не попал на кастинг модельного агентства. Худой и высокий юноша с необычными чертами лица понравился комиссии, и ему дали работу.

Лыков начал участвовать в модных показах в Нью-Йорке, а затем его «переманили» к себе представители бренда Jil Sander, входящего в состав Prada Group. Насыщенная работа на лучших подиумах мира не помешала Матвею в 2015 году сняться в главной роли в фильме Тимура Бекмамбетова «Он — дракон».

Но идти по стопам отца и дальше Лыков-младший не захотел. Сейчас 35-летний мужчина входит в список из 10 лучших манекенщиков мира и живет в Париже, где воспитывает с супругой Джессикой Стеренос двоих дочерей.