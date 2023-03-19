Ахнете: избавившаяся от 40 кг актриса засветилась на публике в старом платье (фото)

Для каждой голливудский звезды выход на красную дорожку церемонии «Оскар» становится волнующим мероприятием, ведь надо продумать свой образ до миллиметра. Однако не все селебрити заморачиваются над своим внешним видом.

Яркий пример — актриса Ребел Уилсон. Она известна по фильмам «Холостячки», «Девичник в Вегасе» и ролями во многих ситкомах. Не так давно актриса страдала от проблемы лишнего веса. Врачи сказали Ребел, что ей вряд ли удастся стать матерью, если она не похудеет. Эти слова сильно всколыхнули Уилсон. Актриса взялась за свое здоровье и сбросила 40 килограммов, в чем ей помогли физические нагрузки и диета.

На церемонии «Оскар» актриса продемонстрировала свою постройневшую фигуру. Правда, для мероприятия она выбрала не новый эксклюзивный наряд, а старое платье, в котором уже появлялась на красной дорожке в 2020 году. Для вечеринки Ребел лишь ушила свое сверкающее золотистое одеяние. Публика неоднозначно отреагировала на аутфит Уилсон. С одной стороны, это дурной тон — появляться в одном и том же наряде на церемонии, с другой — актриса показала пример ответственного потребления вещей.