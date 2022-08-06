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Ахнете: 7 фанатских теорий о «Гарри Поттере», которые раскроют вам глаза

6 августа 2022 16:07
Ахнете: 7 фанатских теорий о «Гарри Поттере», которые раскроют вам глаза

Преданные фанаты даже после завершения франшизы продолжают строить догадки о секретах сюжета.

Огромная вселенная мира волшебников позволяет выдвигать все новые невероятные теории.

Дементоров тянуло к Гарри

Ахнете: 7 фанатских теорий о «Гарри Поттере», которые раскроют вам глаза

Достаточно правдоподобная версия, учитывающая тот момент, что герой остро реагировал на присутствие дементоров. Зрители предполагают, что стражи Азкабана ощущали присутствие злой части души Гарри. Ведь он был крестражем Волан-де-Морта. Это объясняет то, почему они постоянно тянулись к нему, а также то, почему юный волшебник чувствовал себя в их присутствии хуже, чем другие.

На Дурслей повлиял крестраж

Ахнете: 7 фанатских теорий о «Гарри Поттере», которые раскроют вам глаза

Фанаты склонны объяснять многое из того, что происходило с Поттером, влиянием крестража. И выдвигают очередную теорию о том, почему Дурсли так плохо к нему относились. Конечно, их нельзя назвать приятными людьми, но такой невероятный негатив в отношении Гарри и постоянные придирки кажутся странными.

Поклонники саги уверены, что на их и без того дурной характер плохо повлиял крестраж, носителем которого был Гарри.

С учетом того, как артефакты действовали на окружающих, это может быть правдой.

Профессор Снейп, Гарри и Волан-де-Морт связаны родством

Ахнете: 7 фанатских теорий о «Гарри Поттере», которые раскроют вам глаза

Согласно этой теории, персонажи фильмов являются дальними родственниками. Зрители сопоставили сказку о Дарах Смерти с судьбами трех героев, и решили, что они являются потомками братьев Певерелл. Старший брат мечтал о всемогуществе, как и Волан-де-Морт. Средний любил умершую девушку, как и Северус Снейп. А младший сумел избежать смерти, как и Гарри Поттер.

Основатели Хогвартса символизируют страны Великобритании

Ахнете: 7 фанатских теорий о «Гарри Поттере», которые раскроют вам глаза

Приверженцы этой версии считают, что каждый из четверых основателей школы волшебства олицетворяет одно из государств Соединенного Королевства. Известно также, что места рождения трех волшебников из четырех – это Уэльс, Англия и Шотландия.

Где появился на свет Салазар Слизерин, неясно.

Но логично предположить, что речь идет об Ирландии. Эту догадку подтверждает зеленый цвет его факультета.

Джинни опоила Гарри зельем

Ахнете: 7 фанатских теорий о «Гарри Поттере», которые раскроют вам глаза

Спорная теория, которая все же имеет право на существование. В начале одного из фильмов девушка рассматривает приворотные зелья. Конечно, она ничего не покупает, но некоторые фанаты уверены, что эта сцена просто осталась за кадром. Ведь к концу ленты Гарри бесповоротно влюбился в Джинни.

Невилл – отличный волшебник

Ахнете: 7 фанатских теорий о «Гарри Поттере», которые раскроют вам глаза

В первых частях франшизы Долгопупса все считали одним из худших учеников. Но поклонники уверены, что проблема была в палочке, которую он использовал.

Она принадлежала его отцу, находившемуся в больнице Св. Мунго.

А, значит, не могла слушаться Невилла. Когда палочка сломалась в битве с Пожирателями смерти, мальчик получил новую. И вскоре показал всем, на что способен.

Живоглот жил у матери Гарри

Ахнете: 7 фанатских теорий о «Гарри Поттере», которые раскроют вам глаза

Роулинг упоминала, что у Лили в прошлом был кот. Что с ним случилось после ее смерти, неясно. Фанаты выдвинули версию, что речь идет о Живоглоте. Он отлично поладил с Сириусом, зато возненавидел Коросту, которой притворялся Питер Петтигрю.

Фото: Legion-Media
Елена Петрова
Елена Петрова
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