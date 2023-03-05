Ах, вот оно что: почему в СССР был так популярен томатный сок

Автор советского меню в стиле «первое-второе-компот», нарком пищевой промышленности Анастас Микоян два месяца ездил по Америке, чтобы найти и перенять лучшие достижения капитализма и накормить ими советский народ. Но далеко не все из них сразу прижились.

Согласно одной из версий, томатный сок появился в СССР вместо апельсинового, когда стало понятно, что подсмотренный Микояном у американцев продукт и его технология не продержатся целый год: где же взять столько апельсинов?

По другой версии, томатный сок, как и мороженое, а также колбаса с низким содержанием жира, был привезен из США из того же самого вояжа 1936 года. В Штатах массовое производство наладили в 1920-е, поэтому теоретически Микоян мог видеть продуктовое новшество если не на заводе, то на прилавке магазина.

Первую партию советского томатного сока выпустили в 1937 году, тогда же организовали бесплатную дегустацию на Манеже. Большинству москвичей новинка не понравилась. Стать неотъемлемой частью меню для гражданина СССР ей помогла широкая рекламная кампания. На плакатах рассказывалось о пользе такого сока, о содержании в нем дневной нормы витамина С и каротина.