Ах ты, мордюк: что значит загадочное ругательство из «Бриллиантовой руки»

В культовом фильме «Бриллиантовая рука» есть запоминающаяся сцена, в которой герои, ругаясь между собой, произносят странное слово «мордюк». Оказалось, что в ленте Леонида Гайдая такое оскорбление появилось не просто так.

Оно было образовано от фамилии Нонны Мордюковой — известной актрисы, засветившейся в картине в роли управдома. Отношения с артисткой у кинодела сложились не самые теплые. Характер у обоих был не подарок — как говорится, нашла коса на камень.

После того как на съемочной площадке разгорелся очередной конфликт, Гайдай и придумал столь изощренный план мести. Исковеркав фамилию Нонны Викторовны на свой лад, Леонид Иович остался доволен собой. Режиссеру удалось убить двух зайцев. Он не только передал пламенный привет своенравной казачке, но и дал зрителям повод для размышлений на тему о том, что же это за «мордюк».