«Агузарова, реинкарнация»: новое лицо Канделаки вызвало оторопь у людей

47-летняя Тина Канделаки всегда откровенно рассказывает подписчикам в соцсетях о том, как ей удается поддерживать моложавый вид. Телеведущая не скрывает, что является приверженцем железной дисциплины в отношении себя. Она ухаживает за кожей и лицом, любит массажи, а вот инъекции красоты считает вредными. Тем не менее услугами косметологов Канделаки не пренебрегает.

И, как посчитали некоторые ее поклонниками, с визитами к специалистам звезда ТВ переборщила. Иначе как объяснить тот факт, что на свежих снимках в соцсетях Канделаки невозможно узнать. Журналистка позировала крупным планом на отдыхе в купальнике и темных очках. И некоторые фолловеры приняли ее за другого человека.

«Жанна Агузарова, реинкарнация», «Я аж испугался», «На 10 лет моложе в кудрях», — отметили комментаторы.

А отдельные подписчики обратили внимание на губы Канделаки. Они предположили, что журналистка несколько увеличила их объем, из-за чего кажется непохожей на себя.