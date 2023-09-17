Агутин в грубой форме высказался о Шатунове: о покойниках так точно не говорят

Сложно отрицать большое влияние Юрия Шатунова на отечественный шоу-бизнес. В последний путь певца провожали свыше 10 тысяч поклонников. Почитатели творчества не могут забыть о нем и спустя год после кончины артиста. Правда, не все коллеги разделяют пиетет в отношении исполнителя.

Леонид Агутин снялся в фильме «„Ласковый май“ и Юрий Шатунов. Лекарство для страны», посвященном успеху культовой группы. Музыкант рассказал о своем взгляде на секрет коллектива. Агутин считает, что в бешенной популярности «Ласкового мая» не было никакого хитрого расчета продюсера Андрея Разина.

Певец уверен, что предприниматель действовал вполне искренне и реально хотел заниматься творчеством.

«Не то, что сейчас я сделаю глупые песни с не умеющими петь детьми, и мы попадем в десятку», — обронил Леонид Агутин, допустив нелестный комментарий в отношении вокальных способностей Шатунова.

При жизни звезды 80-х автор «Босоногого мальчика» то и дело называл творчество коллеги переоцененным. После смерти певца Агутин перестал критиковать Юрия Шатунова, но и от соболезнований семье и фанатам также воздержался.