«Ад, меня колотило»: жуткая правда о съемках «Бригады»

Криминальная драма «Бригада» вышла на экраны в 2002 году и мгновенно стала культурным феноменом. Миллионы поклонников по всей стране с упоением смотрели на приключения Саши Белого и его подельников, но мало кто знал, каким испытанием для самих артистов оказались эти съемки.

Дело в том, что продюсеры проекта выделили слишком маленький бюджет на съемки. Поэтому создатели все время были вынуждены экономить и отказываться от удобств.

Например, по словам Павла Майкова, которого цитирует «Комсомольская правда », у них не было гримерок, готовились к уличным сценам они в одном автобусе. А знаменитую сцену расстрела снимали на улице, стоя по щиколотку в ледяной воде в яме, которую перед этим вырыли самостоятельно. Артист уверен, что еще немного, как они бы оказались в больнице с обморожениями.

«Ад! Я приехал домой, горячительное пил и лежал в ванне часа два. Не мог отогреться, так меня колотило», — вспоминал тот день Майков.

В итоге все лишения стоили итогового результата. Уже первый эпизод привлек рекордное число зрителей, а сам сериал породил другие криминальные драмы, оказавшиеся потом символом того времени.