«Абсолютно не идет»: преображение пошло не на пользу Глафире Тархановой (фото)
Поклонники высказали свое мнение.
За годы карьеры Глафира Тарханова снялась во множестве ярких проектов. Артистка не боится экспериментов со внешностью и постоянно примеряет на себя новые образы. Однако далеко не все из них поклонники оценивают по достоинству.
Так, в своих социальных сетях Тарханова поделилась преображением для нового проекта. В коротком видео артистка предстает с длинными волнистыми русыми волосами.
«Непривычно вам увидеть меня в таком виде?» — спрашивает у подписчиков артистка.
Фанаты не оставили без внимания публикацию звезды экрана. Обсуждая преображение, они раскритиковали артистку. По их мнению, такая прическа совсем не подходит артистке и делает ее заметно старше.
«Какой дешевый парик», «Эта прическа вам абсолютно не идет», «Что это за мочалка на голове?» — делятся своим мнением пользователи Сети.