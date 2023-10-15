«Абсолютно не идет»: преображение пошло не на пользу Глафире Тархановой (фото)

За годы карьеры Глафира Тарханова снялась во множестве ярких проектов. Артистка не боится экспериментов со внешностью и постоянно примеряет на себя новые образы. Однако далеко не все из них поклонники оценивают по достоинству.

Так, в своих социальных сетях Тарханова поделилась преображением для нового проекта. В коротком видео артистка предстает с длинными волнистыми русыми волосами.

«Непривычно вам увидеть меня в таком виде?» — спрашивает у подписчиков артистка.

Фанаты не оставили без внимания публикацию звезды экрана. Обсуждая преображение, они раскритиковали артистку. По их мнению, такая прическа совсем не подходит артистке и делает ее заметно старше.