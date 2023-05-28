Абсолютная противоположность бабушки: как выглядит «американская» внучка Ротару

Из общего у внучки и бабушки только имя.

София Евдокименко начала модельную карьеру в 7 лет. Сегодня 21-летняя красавица сотрудничает с модными домами в Лос-Анджелесе, но на свою заботливую родственницу она не похожа.

С карьерой на первых порах юной Софии помогал брат: он стал ее фотографом, а потом и продюсером. Знаменитая бабушка помогла ей пройти обучение в престижных частных школах Лондона и Нью-Йорка. Итогом стала работа для американских брендов и съемки по всему миру.

Худосочная, с вытянутым лицом, длинным носом и круглыми глазами — в Софии, кажется, нет ничего от главной хуторянки страны. Даже улыбка голливудская.

Несмотря на разительные отличия во внешности, есть и общее: как и бабушка, София любит музыку. Она увлекается пением и выступает под псевдонимом Sofia Eve, хотя таких ошеломительных высот, как исполнительнице хита «Червона рута», ей пока достичь не удалось.