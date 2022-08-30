Абсолютная безвкусица: россияне ахнули, увидев квартиру Нагиева после ремонта

Дмитрий Нагиев долгие годы живет в одной из сталинских высоток в центре столицы. Артист старается держать свою жизнь в тайне и никогда не показывал фанатам, как выглядит его жилье. Однако ради съемок в проекте «Идеальный ремонт» он все-таки сделал исключение.

Артист отдал в работу экспертам свою спальню. Профессиональные дизайнеры, ориентируясь на вкус знаменитости, обшили большую часть стен звукоизоляционными панелями и окрасили их в белый цвет, а в центре комнаты поместили кровать с мягким изголовьем.

Пользователи Сети не оставили без внимания ремонт в квартире Нагиева. Как отметили зрители программы, преображение комнаты показалось им весьма безвкусным и неинтересным, а некоторые даже признались, что телеведущий разочаровал их своим жильем.