Абдулов все понимал: дочь Алферовой всю жизнь называла отцом чужого дядю

Александр Абдулов при жизни так тепло относился к Ксении Алферовой, что никто не сомневался в их родстве. Но на самом деле единственную дочку Ирина Алферова родила еще в первом браке, до знакомства со звездой «Ленкома».

В молодости артистка вышла замуж за болгарского дипломата Бойко Гюрова. Вслед за супругом будущая звезда перебралась за границу. Но, несмотря на комфортные условия для жизни, она тосковала по родине и профессии. Когда дочке исполнился год, Алферова оформил развод и вернулась в СССР.

Актриса честно поддерживала связь с болгарской родней, однако со временем общение сошло на нет. Она не спешила рассказывать дочери правду о настоящем отце, затаив на него обиду. Тем более и Ксения сразу нашла общий язык с Александром Абдуловым. Актер дал девочке свое отчество и всегда относился как к родной дочери. А вот фамилию она предпочла оставить мамину, чтобы избежать внимания в школе.

Личность настоящего родителя Ксения Алферова узнала только тогда, когда ей было уже 16 лет. Фактически она все детство называла отцом постороннего мужчину.