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Абдулов и Мартынов были женаты на одной и той же актрисе: перед такой мало кто устоит

25 мая 2023 20:00
Абдулов и Мартынов были женаты на одной и той же актрисе: перед такой мало кто устоит

Личная жизнь звезд оказалась бурной.

Не только поклонники, но и многие актеры мечтали быть рядом с этой звездой советского кино. Первым красавицу-актрису покорил Александр Абдулов, но не остался ее единственным законным супругом.

И для Абдулова, и для Ирины Алферовой этот брак стал первым. Актер был готов ради жены на все и удочерил ее дочь Ксению. Какое-то время супруги жили душа в душу, но избежать скандалов не вышло.

Спустя 17 лет совместного проживания возлюбленные, устав от интриг и измен, приняли решение о разводе. Алферова позднее говорила, что этот период был для нее невероятно сложным, поэтому новых отношений она не хотела. Но Сергей Мартынов смог залечить душевные раны знаменитости.

Абдулов и Мартынов были женаты на одной и той же актрисе: перед такой мало кто устоит

По словам Ирины Ивановны, второй муж буквально «собрал ее по частям». Свою встречу с артистом она называет большим везением и счастьем. И мужчины точно согласятся с тем, что Мартынову невероятно повезло отхватить себе такую потрясающую женщину, как Алферова.

Фото: Globallookpress.com, кадр из фильма «Ларец Марии Медичи», 1980
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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