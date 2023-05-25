Абдулов и Мартынов были женаты на одной и той же актрисе: перед такой мало кто устоит

Не только поклонники, но и многие актеры мечтали быть рядом с этой звездой советского кино. Первым красавицу-актрису покорил Александр Абдулов, но не остался ее единственным законным супругом.

И для Абдулова, и для Ирины Алферовой этот брак стал первым. Актер был готов ради жены на все и удочерил ее дочь Ксению. Какое-то время супруги жили душа в душу, но избежать скандалов не вышло.

Спустя 17 лет совместного проживания возлюбленные, устав от интриг и измен, приняли решение о разводе. Алферова позднее говорила, что этот период был для нее невероятно сложным, поэтому новых отношений она не хотела. Но Сергей Мартынов смог залечить душевные раны знаменитости.

По словам Ирины Ивановны, второй муж буквально «собрал ее по частям». Свою встречу с артистом она называет большим везением и счастьем. И мужчины точно согласятся с тем, что Мартынову невероятно повезло отхватить себе такую потрясающую женщину, как Алферова.