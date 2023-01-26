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А вы знали, кто озвучил Шарика в «Простоквашино»? Им не зря восхищался весь СССР

26 января 2023 09:45
А вы знали, кто озвучил Шарика в «Простоквашино»? Им не зря восхищался весь СССР

Таких артистов в кинематографе уже не встретишь.
 

Верный и добрый друг дяди Федора — говорящий пес Шарик — полюбился многим юным зрителям. Голос этому удивительному персонажу подарил актер Лев Дуров, карьера и личная жизнь которого могут послужить примером для многих современных знаменитостей.

Несмотря на свою занятость, а в год мужчина мог сниматься сразу в нескольких проектах, он не требовал гонорар за участие в мультфильмах или других картинах для детей. Артист и так хорошо зарабатывал, поэтому в какой-то момент его целью стало желание вписать свое имя в историю кино. И ему удалось это сделать, ведь в фильмографии актера насчитывается почти 300 фильмов.

При этом поклонников Дурова поражает не только его творческий путь. В личной жизни мужчина придерживался таких же высоких моральных качеств. Со своей супругой он прожил 60 лет и был верен ей до самого конца. Сегодня такие любовь и преданность — это настоящая редкость. А вы знали, кто озвучил Шарика в «Простоквашино»? Им не зря восхищался весь СССР

Фото: Кадр из мультфильма «Каникулы в Простоквашино» (1980), Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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