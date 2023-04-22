А вы заметили? Ягужинская из «Гардемаринов» отчаянно пыталась спрятать одну деталь под платьем

Татьяна Лютаева покорила советских зрителей уже своей первой работой. Именно она исполнила роль Анастасии Ягужинской в приключенческом фильме «Гардемарины, вперед!», красуясь в кадре эффектными платьями. Публика осталась в восторге от рокового образа, но мало кто догадывался, какую тайну скрывала артистка.

Дело в том, что к началу съемок Лютаева была замужем за литовским режиссером Олегасом Дитковскисом. Артистка была счастлива с избранником и во время работы над фильмом поняла, что беременна, но уже не могла отказаться от предстоящего фильма. Поэтому художникам по костюмам приходилось придумывать изощренные способы, как скрыть изменения в фигуре артистки. Каждое платье нужно было переделывать, чтобы сделать беременность незаметной.

В итоге Лютаева и съемочная группа справились с поставленной задачей. Никто из зрителей не догадался, что артистка ждет ребенка, а спустя несколько месяцев знаменитость родила дочь Агнию.