А вы замечали? Вот что ведущим «Жди меня» категорически запрещено делать

Шоу «Жди меня», созданное Сергеем Кушнаревым, пользуется большой любовью зрителей. Работа над душераздирающим проектом — настоящее испытание для его ведущих.

Закулисье программы для широкой общественности недоступно. Вот почему никто даже не догадывается, с каким строгим запретом имеют дело члены съемочной группы.

Наверняка особо внимательные поклонники передачи замечали, что ее ведущие не роняют ни слезинки, хотя публика в зале может рыдать взахлеб. Однако это вовсе не потому, что телевизионщики не тронуты шокирующими историями своих героев. Истинную причину раскрыла известная актриса.

«Плакать нельзя, потому что грим», — приводит слова Марии Шукшиной издание «Известия».

На протяжении 15 лет она была ведущей «Жди меня», поэтому как никто другой знает все нюансы работы над этим шоу.