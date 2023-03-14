А ведь не красавица: гляньте, к кому сбежал муж буфетчицы из «Пиратов XX века»

Наталья Хорохорина всегда была окружена мужским вниманием. Несмотря на это, талантливая актриса, которую многие зрители запомнили по роли буфетчицы из «Пиратов XX века», и не думала изменять любимому мужу Виктору Корешкову.

Между тем актер оказался менее порядочным человеком. За спиной супруги он закрутил роман с Натальей Гундаревой, к которой впоследствии и ушел. Предательство стало большим ударом для Хорохориной. Позднее она призналась, что лишь работа помогла ей смириться с тем, что муж предпочел ей другую, которая к тому же оказалась вовсе не красавицей.

Затем артистка вышла замуж еще раз, но вновь неудачно. Избранником знаменитости стал Владимир Соболев. Звезда экрана развелась с ним из-за его пагубной любви к горячительным напиткам. Вдобавок к этому медик оказался вором: он сбежал с деньгами, которые Хорохорина долгое время копила, чтобы приобрести недвижимость.