А ведь ей 50 лет: главная звезда американских сериалов шокирует народ (фото)

София Вергара обрела мировую славу благодаря сериалу «Американская семейка». В течение многих лет она воплощала на экране образ экстравагантной Глории Дельгадо-Притчетт, что сделало ее не только популярной, но и одной из самых богатых сериальных актрис.

С того времени Вергара продолжает покорять шоу-бизнес. Помимо съемок она запустила собственную линию одежды, а предприятие дало работы тысячам ее соотечественников из Колумбии. Также она уже долгие годы входит в члены жюри шоу «В Америка есть таланты», где ее коллегами стали Хайди Клум, Терри Крюс и другие звезды.

Преданные фанаты не пропускают ни один выход эффектной артистки. Например, не так давно она поделилась кадрами с прогулки, на которых позировала с сумкой Christian Dior. Скромный образ знаменитости произвел фурор среди ее поклонников. Как отметили фанаты, звезда экрана больше похожа на 20-летнюю девушку, а ее красота затмевает более молодых артисток.