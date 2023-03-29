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Киноафиша Статьи А ведь ей 50 лет: главная звезда американских сериалов шокирует народ (фото)

А ведь ей 50 лет: главная звезда американских сериалов шокирует народ (фото)

29 марта 2023 08:00
А ведь ей 50 лет: главная звезда американских сериалов шокирует народ (фото)

Поклонники не могут сдержать восторга.

София Вергара обрела мировую славу благодаря сериалу «Американская семейка». В течение многих лет она воплощала на экране образ экстравагантной Глории Дельгадо-Притчетт, что сделало ее не только популярной, но и одной из самых богатых сериальных актрис.

С того времени Вергара продолжает покорять шоу-бизнес. Помимо съемок она запустила собственную линию одежды, а предприятие дало работы тысячам ее соотечественников из Колумбии. Также она уже долгие годы входит в члены жюри шоу «В Америка есть таланты», где ее коллегами стали Хайди Клум, Терри Крюс и другие звезды.

А ведь ей 50 лет: главная звезда американских сериалов шокирует народ (фото)

Преданные фанаты не пропускают ни один выход эффектной артистки. Например, не так давно она поделилась кадрами с прогулки, на которых позировала с сумкой Christian Dior. Скромный образ знаменитости произвел фурор среди ее поклонников. Как отметили фанаты, звезда экрана больше похожа на 20-летнюю девушку, а ее красота затмевает более молодых артисток.

«Никогда бы не догадался, сколько ей лет», «Настоящая королева», — пишут восторженные пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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