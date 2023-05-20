А ведь ему всего 51: ахнете, увидев постаревшего Бориса из «Ворошиловского стрелка»

Многие мужчины с годами становятся лишь краше. Однако о звезде «Ворошиловского стрелка» Алексее Макарове так сказать язык повернется лишь у заядлого оптимиста.

51-летний сын Любови Полищук мог бы быть еще «парнем хоть куда», если бы не пагубные привычки, в которых он сам не раз признавался. Популярный российский актер сильно себя запустил и слишком поздно осознал роковую ошибку.

«Я нажрал 127 килограммов. У меня были запои. Это сильно меня подкосило: и здоровье, и отношения с людьми. А сейчас спортзал каждый день», — делился артист в программе «Однажды...».

Сегодня Макаров занимается спортом, ведет здоровый образ жизни снимается ровно столько, чтобы не работать на износ и не загонять себя. Однако, судя по последним кадрам в соцсетях артиста, положительное решение пришло к нему слишком поздно.

Сын Полищук выглядит изможденным, осунувшимся, усталым, а худоба сильно прибавила ему возраста, сделав статного 51-летнего мужчину настоящим усохшим дедушкой. Не чета красавице-матери, от которой сходили с ума все мужчины в СССР и на постсоветском пространстве. К слову, до увлечения пагубными привычками Макаров тоже был любимцем женщин всех возрастов. Но дурные пристрастия сыграли злую шутку с наследником одной из главных звезд Союза.