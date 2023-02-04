А в России обожают: у иностранцев волосы встают дыбом от одного упоминания этой сладости

Многие традиционные блюда россиян вызывают у иностранцев гастрономический шок. Если к пельменям, блинам и борщу гости из-за границы уже привыкли, то вот к холодцу или обычному квасу они боятся подступиться.

Примерно такая же ситуация обстоит и со сладостями, привычными для жителей нашей страны. Почти все виды отечественных конфет или десертов нравятся туристам, и они готовы наслаждаться ими, не думая о своей фигуре.

Но есть один сладкий батончик, который приводит их в настоящий ужас.

При этом мы считаем это лакомство безумно вкусным и полезным.

Речь идет об обычном гематогене. Известно, что раньше в его состав входила бычья кровь, из-за чего на английском сладость получила название Bloody candy или кровавая конфета. Конечно, сегодня никто из производителей уже не использует этот пугающий ингредиент, но иностранцы все же не решаются пробовать это лакомство.