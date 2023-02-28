А теперь бегите пересматривать: никогда не догадаетесь, кто играл старшего на заправке в «Бумере»

В этом году «Бумеру» исполняется 20 лет. Динамичная картина о разборках в нулевые стала культовой, а Сергей Шнуров, написавший знаменитый саундтрек, заработал на нем миллион долларов. Для Петра Буслова фильм стал не только режиссерским дебютом.

Он и сам появился в качестве актера на съемочной площадке. Там дебютант сыграл авторитета, который встревает в конфликт главных героев и хозяина заправочной станции. Ему не понравилось, что за бензин они хотели расплатиться магнитолой, ведь денег у них не было. Обстановка накалялась, но тут появился местный авторитет в исполнении режиссера и урегулировал спор.

Это вторая роль в карьере Буслова-актера. За три года до выхода «Бумера» он появился в картине «Тяжелая работа старых мойр», после чего сыграл еще в 9 проектах. Среди них криминальная комедия «БУМЕРанг» с Дмитриевым Нагиевым.