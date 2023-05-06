А шевелюра все та же: как сейчас выглядит сын Милосердова из «Гаража»

Еще на старте своей карьеры Игорь Костолевский понял, что основные герои, которых он будет играть, — это романтичные натуры. Благодаря своей элегантной внешности, бархатистому тембру голоса и высокому росту он смог покорить многих телезрительниц. Добавляло эффектности и то, как Игорь держался на экране — всегда выглядел аристократично.

По сей день актер снимается в кино, принимает участие в постановках. И, к счастью поклонников, продолжает выглядеть так же эффектно. Многих впечатляют волосы актера, которые практически не меняются с возрастом. Шевелюра остается такой же густой, а сам Игорь хорошеет с годами, как вино. Сейчас актер женат на французской артистке Консуэло де Авиланд. Два года назад Игорь попал в больницу с коронавирусом, однако сейчас полностью восстановился и продолжает радовать поклонников новыми ролями.