А счастья и не вышло: вы будете ошарашены, увидев соперницу Волчек

Обворожительная Галина Волчек была дочерью известного кинооператора и режиссёра. Поэтому, когда ее семья узнала о том, что она собирается связать свою жизнь с никому не известным на тот момент Евгением Евстигнеевым, мало кто из родственников одобрил такое решение.

И, как показало время, талантливой актрисе стоило прислушаться к мнению близких людей. Когда пара уже воспитывала маленького сына, Галина узнала, что ее возлюбленный изменил ей с другой артисткой. Предательство мужа ранило женщину, и ей не оставалось ничего, кроме как отпустить его.

Новой избранницей Евстигнеева оказалась Лилия Журкина. Но надежды этой привлекательной девушки на счастливую жизнь с актёром не оправдались. В то время как его часто снимали в популярных фильмах, ей редко удавалась заполучить новую роль. Переживания по поводу карьеры отразилась на здоровье этой красавицы, и она не смогла дожить даже до 49 лет.