А родители так гордились: почему сын Певцова бросил кадетское училище

Актеры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова вместе уже много лет не только на сцене, но и в жизни. Супруги воспитывают сына Елисея, которого заранее готовят к трудностям взрослой жизни.

Еще три года назад родители решили отдать мальчика в кадетское училище, где строевая подготовка, муштра и стрельба должны были помочь ему добиться успеха через пережитые психологические трудности.

Как рассказывала Ольга Дроздова в эфире шоу «Ты не поверишь!», сначала она очень хотела, чтобы Елисей стал музыкантом, но потом поняла, что строгое воспитание может принести сыну гораздо больше пользы.

И вот недавно супруг Ольги Дмитрий Певцов рассказал журналистам, что Елисей спустя три года перевелся из кадетского училища в обычную школу. Возможно, причиной этого стали проблемы мальчика в общении со сверстниками, на которые не так давно жаловалась Дроздова.

Теперь Елисей, по словам Певцова, радуется жизни обычного школьника вместе с папой, мамой и собакой.