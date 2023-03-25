А подавала такие надежды: что стало с юной звездочкой Голливуда после лечения от зависимости (фото)
Девушка не может выбраться из этого порочного круга.
Кажется, что из всех молодых певиц, построивших музыкальную карьеру благодаря каналу Дисней, только Селена Гомез не сталкивалась с алкогольной или наркотической зависимостью. Однако ее близкой подруге Деми Ловато не удалось повторить такой же успех.
Девушка стала настоящей голливудской звездой уже в 17 лет. Ее сильный голос высоко оценивали музыкальные критики и предрекали ей успешное будущее. Но постоянные гастроли и шумные вечеринки сыграли с юной певицей злую шутку. Она стала употреблять алкоголь, а затем и запрещённые вещества.
Деми отправилась в реабилитационный центр, где лечилась от зависимости, булимии и психоза. После нескольких месяцев пребывания в клинике знаменитость пошла на поправку. Она выпустила новые хиты и клипы. Однако сломать порочный круг ей так и не удалось. Ловато снова попала в больницу из-за передозировки. И сегодня бывшая звезда Голливуда пытается заново построить свою карьеру.