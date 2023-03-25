А подавала такие надежды: что стало с юной звездочкой Голливуда после лечения от зависимости (фото)

Кажется, что из всех молодых певиц, построивших музыкальную карьеру благодаря каналу Дисней, только Селена Гомез не сталкивалась с алкогольной или наркотической зависимостью. Однако ее близкой подруге Деми Ловато не удалось повторить такой же успех.

Девушка стала настоящей голливудской звездой уже в 17 лет. Ее сильный голос высоко оценивали музыкальные критики и предрекали ей успешное будущее. Но постоянные гастроли и шумные вечеринки сыграли с юной певицей злую шутку. Она стала употреблять алкоголь, а затем и запрещённые вещества.

Деми отправилась в реабилитационный центр, где лечилась от зависимости, булимии и психоза. После нескольких месяцев пребывания в клинике знаменитость пошла на поправку. Она выпустила новые хиты и клипы. Однако сломать порочный круг ей так и не удалось. Ловато снова попала в больницу из-за передозировки. И сегодня бывшая звезда Голливуда пытается заново построить свою карьеру.