А они точно родственники? Посмотрите, как выглядит дочка Спиваковского

Российский Франкенштейн Даниил Спиваковский — многодетный отец. В браке со стюардессой Светланой, которая младше на 18 лет, у них родились четыре ребенка: три сына и дочка Дарья.

Дарье 14 лет. Являясь единственной наследницей женского пола, она выглядит любимицей отца, несмотря на то, что внешне с именитым папой ее пока мало что роднит. Судя по всему, девочка намерена продолжить актерскую династию.

Спиваковский с гордостью показывает юное дарование в своем личном блоге. На одном из видео, которое было записано после спектакля «Мизери» в «Театриуме», Даниил с дочкой отплясывают парный смешной танец.

Совместный экспромт привел в восторг подписчиков.

«О! У нас „подрастает“ свой Луи де Фюнес!» — написали в комментариях.

Счастье актер обрел в достаточно зрелом возрасте — в 37 лет. Но это не мешает ему наслаждаться каждым днем, проведенным со своей семьей. Четвертый ребенок появился у артиста летом прошлого года.