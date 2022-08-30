А невеста-то ненастоящая! Раскошелившегося на «свадьбу» Прилучного вывели на чистую воду

Павел Прилучный шокировал поклонников неожиданной свадьбой. На прошлой неделе в социальных сетях появились многочисленные снимки с церемонии бракосочетания артиста с Зепюр Брутян, которая состоялась в Подмосковье. Однако, как оказалось, торжество вряд ли можно считать настоящим.

Дело в том, что расписались знаменитости еще в мае этого года. Судя по данным «Комсомольской правды», они отправились в ЗАГС весной и стали официально мужем и женой, а невеста сменила фамилию на Прилучная. После этого супруги отправились в путешествие на Маврикий, что стало для них настоящим медовым месяцем.

Почему Прилучный все же решился почти через полгода на торжественную церемонию, неизвестно. При этом, как отмечают СМИ, на праздник артист позвал лишь самых близких и родных, ограничившись скромной свадьбой, прошедшей и в русских, и в армянских традициях.