А мог бы стать вторым Пореченковым: куда пропал Мишка Карась из «Ликвидации» (фото)

Сериал «Ликвидация» стал нашумевшим телехитом. Наверняка многие вспомнят мальчишку по имени Мишка Карась, которого сыграл Коля Спиридонов. Как сложилась его судьба после «Ликвидации»?

После сериала Спиридонову прочили оглушительную карьеру. Первой работой Николая стала роль в картине «Путь», подарившая ему путевку в кино. Затем он снялся в фильме «Итальянец», а уже потом в культовой «Ликвидации».

Многие были уверены, что после школы Спиридонов поступит в театральный вуз и станет вторым Пореченковым — зрители усматривали у них одинаковый типаж. Но юноша выбрал другой путь. Николай признался, что не нуждается в кино и это ремесло ему не интересно. Так он исчез с экранов.

О Спиридонове заговорили лишь в 2018 году в связи со скандалом. Пресса писала, что он совершил покушение на мать. Но эту информацию позднее опровергли. Николай устроился администратором в магазин и признался, что такая жизнь ему по душе. В 2016 году он снова появился в кино, однако полноценного возвращения не планирует.