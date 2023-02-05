А мать знала? Не поверите, кем подрабатывала красавица из «Бедной Насти»

Княжне Елизавете Долгорукой в многосерийной эпопее «Бедная Настя» не приходилось заботиться о том, как прокормить себя. А перед актрисой Табаниной этот вопрос стоял достаточно остро. Чем зарабатывала на жизнь дама сердца Репнина?

Одно время она трудилась моделью в криминальной газете. Там Анна изображала жертв и преступниц за довольно неплохие по тем временам деньги. Поговаривают, что распрощаться со спорным источником заработка будущая княжна Лиза решила после одной конкретной публикации. В ней рядом с ее фотографией был заголовок: «Убийство за тарелку супа».

После этого Табанина больше никогда не появлялась в той редакции. Возможно, опасалась, что такие снимки навредят ее карьере. А она совсем скоро пойдет вверх: в 2003 году выходит первая серия «Бедной Насти». Тогда актриса настолько опешила от свалившейся на нее популярности, что ушла в монастырь, где пела в хоре.

Через 10 лет в ее жизни случилась страшная трагедия: у мужа диагностировали последнюю стадию рака. Годом позже Табанина стала вдовой с тремя детьми на руках. Чтобы дать им все самое лучшее, она продолжает сниматься в сериалах.