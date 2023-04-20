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Киноафиша Статьи А какой же был красавец: при виде молодого Портоса учащается пульс (фото)

А какой же был красавец: при виде молодого Портоса учащается пульс (фото)

20 апреля 2023 08:00
А какой же был красавец: при виде молодого Портоса учащается пульс (фото)

Мог бы стать звездой Голливуда.

Бессмертная картина «Д’Артаньян и три мушкетера» сделал ключевых актеров всесоюзными звездами. Исключением не стал и Валентин Смирнитский, исполнивший роль Портоса.

Артист до сих пор остается востребован в профессии, и его можно увидеть во многих современных сериалах. Но не все зрители вспомнят, как Валентин Георгиевич выглядел в пору своей юности. Смирнитский начал сниматься в кино в 60-х. Уже к концу десятилетия он стал узнаваемым актером и постепенно завоевывал зрительскую любовь. В те годы он совсем не походил на себя нынешнего — устоять перед молодым Смирнитским смогла бы не каждая. Он обладал мужественными и точеными чертами лица, пронзительным взглядом и стройной фигурой. Таким артист предстал в картине «Щит и меч». Узнать в этом эталонном красавце тучного Портоса просто невозможно.

А какой же был красавец: при виде молодого Портоса учащается пульс (фото)

Сегодня на счету Смирнитского более 140 ролей в кино. Его личная жизнь была такой же бурной и насыщенной, как и карьера. Валентин Георгиевич женился четыре раза. Нынешняя избранница Лидия Рябцева моложе актера на 14 лет, но именно с ней Смирнитский обрел долгожданное счастье.

Фото: Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», 1979, «Семь стариков и одна девушка», 1968
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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