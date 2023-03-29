А где же хвостики и резиночки: преображение звезды «Ералаша» проберет вас до мурашек

В киножурнал «Ералаш» Анна Цуканова-Котт, в отличие от многих детей-актеров, пришла сама. Восходящая звезда уговорила маму зайти на киностудию и очаровала Бориса Грачевского.

Семилетняя Цуканова воплотила на экране образ разбитной хулиганистой девчонки с длинными косичками. Артистка появилась в 17 выпусках «Ералаша», после чего окончательно решила связать свою жизнь с кино.

В активе 33-летней актрисы порядка семидесяти работ, среди которых «Комиссарша», «Лачуга должника», «Мата Хари» и «Мажор». К выбору проектов она подходит ответственно. Цуканова говорит, что скорее снимется в короткометражке за символическое вознаграждение, чем в коммерчески привлекательном, но неинтересном для нее фильме.

С годами звезда избавилась от имиджа озорной непоседы и сегодня больше похожа на роковую красавицу. Актриса вышла замуж за режиссера Александра Котта. Супруг старше ее на 16 лет.