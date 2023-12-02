А еще, говорят, жили плохо: вот какими деликатесами кормили в советских детсадах

Наверняка многие помнят густую манку с комочками и холодный кисель из детского сада. Ведь именно эти блюда были основой меню для всех малышей в СССР.

Система питания в садиках была организована так, что на завтрак обязательно подавалась каша — гречневая, манная, овсяная или пшенная. Кроме того, детям давали булочку с маслом и сыром, а в качестве напитка — какао.

Обед состоял из первого блюда — супа — и второго — пюре, риса, макарон с котлетами или подливкой. В качестве десерта подавался компот. На полдник детям давали молоко или кефир с булочкой или печеньем. Ужин же включал в себя рыбу с гарниром, творожную запеканку или омлет, а в качестве напитка — сладкий чай.

Стоит отметить, что многое зависело от поваров, именно поэтому каша могла быть непонятной жижей с комочками, а кисель — холодным и склизким. Но иногда дети могли попросить добавки, чтобы разнообразить свой обед. Например, в некоторых садах их кормили бутербродами с черной икрой, которая в то время не считалась дорогим деликатесом. Но не все малыши любили такое необычное блюдо, поэтому многие до сих пор не переносят даже его запах.

В целом система питания в садиках и школьных столовых была ориентирована на здоровую и сбалансированную пищу для детей. Меню составлялось в соответствии с рекомендациями о вкусной и полезной пище. Оно включало такие блюда, как манка, омлет, гуляш, гороховый суп и творожная запеканка. И хотя у каждого они могли вызывать свои воспоминания, в большинстве случаев дети получали все необходимое для своего здоровья и роста.