А ему всего 36 лет: бывший муж Екатерины Климовой сильно сдал (фото)

Летом 2019 года Екатерина Климова развелась со своим третьим мужем — актером Гелой Месхи. Инициатором расставания стала именно артистка, не пожелавшая вдаваться в подробности личной жизни.

Месхи же никогда не скрывал, что болезненно переживает распад своей семьи. Климова подарила ему дочь Изабеллу, которая после разрыва родителей осталась жить с матерью, поддерживая при этом общение и с отцом.

Судя по информации в Сети, Месхи больше так и не женился. Поклонники уверены, что актер все еще страдает по бывшей жене, которую продолжает любить, несмотря ни на что. К тому же многие обратили внимание на то, что после развода с Климовой артист заметно сдал.

С новой силой об этом заговорили после того, как Telegram-канал «НеМалахов » опубликовал новое фото Месхи. В кадре 36-летний актер выглядит гораздо старше своего возраста — он кажется уставшим, а его лицо покрыто глубокими морщинами.