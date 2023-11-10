А думали, что бездетный: у Меньшикова есть взрослая «дочь» от известной актрисы (фото)
Правда раскрылась неожиданно.
Почти 20 лет Олег Меньшиков женат на Анастасии Черновой. За это время у пары не появились наследники, однако это вовсе не означает, что у актера нет детей.
Подробности об «особенной» дочери режиссера всплыли в результате громкого скандала в театре имени Ермоловой, где он занимает пост худрука. Постановщик уволил Татьяну Догилеву, и та не стала молчать.
Актриса долгие годы числилась в труппе, но на сцену не выходила. Меньшиков посчитал, что получать зарплату и не работать — это неприлично, поэтому и указал знаменитости на дверь. Звезда «Вампиров средней полосы» обиделась на давнего друга и раскрыла их общую тайну.
Оказалось, что Меньшиков — крестный отец единственной дочери Догилевой. Екатерина давно выросла, ей 28 лет. Она последовала примеру матери и стала актрисой, но живет и работает в США.
Интересно, что конфликт с Олегом Евгеньевичем принял серьезный оборот. Возмущенная артистка открестилась от родственных связей с коллегой по цеху.
«Увольняю тебя из крестных моей дочери», — заявила она.