«А что такого»: Брэд Питт вышел на красную дорожку в юбке

58-летний Брэд Питт отправился в большой тур в рамках премьеры фильма «Быстрее пули», в котором он исполнил главную роль. В Берлине актер удивил поклонников выбором наряда для красной дорожки. Перед фотографами звезда появился в необычном коричневом костюме-двойке из пиджака и юбки. Миди-длина открывала щиколотки актера, украшенные татуировками. Также Питт надел розовую рубашку и высокие армейские ботинки, несколько уравновешивающие «женственный» образ.

Актер явно наслаждался произведенным на репортеров и фанатов эффектом. А в российском сегменте интернета Питт в юбке стал мемом — его тут же сравнили с нарядом Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа».

Как выяснилось, в своем образе Питт не видит ничего предосудительного. По его словам, нужно просто делать то, что хочется, и не ограничивать себя в желаниях. Кроме того, актер посчитал, что смотрелся в тот день довольно стильно и вместе с тем расслабленно.

«А что такого? Ничего особенного», — заявил он в ответ на вопрос репортера Variety.

Это уже не первый раз, когда актер позировал в юбке. Многие фанаты вспомнили фотосессию Питта 1999 года, где он также примерил этот элемент одежды. А на съемках «Трои» юбка стала постоянной вещью в гардеробе Брэда.